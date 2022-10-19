Херсон, 19 октября 2022, 08:56 — REGNUM Администрация Херсонской области разослала оповещения о необходимости покинуть столицу региона Херсон и перейти на левый берег Днепра, сообщает 19 октября РИА Новости.
Власти объяснили необходимость угрозами обстрелов жилых кварталов.
«Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88 003 019 999», — цитирует агентство текст СМС.
Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей перейти Днепр, чтобы «не мешать военным делать своё дело». Он заверил, что отступать и сдавать позиции никто не собирается, покинуть Херсон нужно в целях безопасности.