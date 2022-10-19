Нью-Йорк, США, , 08:56 — REGNUM Бейсбольная бита Нигана (Джеффри Дин Морган) «Люсиль», использовавшаяся во время съёмок сериала «Ходячие мертвецы», была продана на аукционе за $51,6 тыс. Об этом 18 октября сообщил портал Screen Rant.

Эндрю Линкольн в роли Рика Граймса Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США

Бита стала самым дорогим лотом на распродаже предметов, которую устроил телеканал AMC. На втором месте оказался мотоцикл Дэрила Диксона (Норман Ридус) Honda CB 750 Nighthawk, его продали за $34,4 тыс. С молотка также ушли шляпа Джудит (Кейли Флеминг) и Карла (Чендлер Риггз) ($26,4 тыс.), катана Мишонн ($19,2 тыс.), мачете Рика Граймса (Эндрю Линкольн) с красной ручкой ($10,8 тыс.), значок Шейна Уолша (Джон Бернтал) и другие хорошо знакомые поклонникам шоу предметы.

Напомним, сейчас телеканал AMC показывает 11-й сезон «Ходячих мертвецов», его 21 серия выйдет в эфир 23 октября 2022 года. Этот сезон станет последним для оригинального сериала, ранее компания объявила, что после завершения шоу планирует выпустить несколько спин-оффов.

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