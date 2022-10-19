Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Бейсбольная бита Нигана (Джеффри Дин Морган) «Люсиль», использовавшаяся во время съёмок сериала «Ходячие мертвецы», была продана на аукционе за $51,6 тыс. Об этом 18 октября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США Эндрю Линкольн в роли Рика Граймса

Бита стала самым дорогим лотом на распродаже предметов, которую устроил телеканал AMC. На втором месте оказался мотоцикл Дэрила Диксона (Норман Ридус) Honda CB 750 Nighthawk, его продали за $34,4 тыс. С молотка также ушли шляпа Джудит (Кейли Флеминг) и Карла (Чендлер Риггз) ($26,4 тыс.), катана Мишонн ($19,2 тыс.), мачете Рика Граймса (Эндрю Линкольн) с красной ручкой ($10,8 тыс.), значок Шейна Уолша (Джон Бернтал) и другие хорошо знакомые поклонникам шоу предметы.

Напомним, сейчас телеканал AMC показывает 11-й сезон «Ходячих мертвецов», его 21 серия выйдет в эфир 23 октября 2022 года. Этот сезон станет последним для оригинального сериала, ранее компания объявила, что после завершения шоу планирует выпустить несколько спин-оффов.