Оренбург, , 08:54 — REGNUM В Оренбургской области нефтедобывающая компанию добровольно возместила ущерб, нанесённый окружающей среде, в размере 4,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Загрязнённая нефтепродуктами земля Управлние Россельхознадзора по Оренбургской области

Деньги перечислены в бюджет Асекеевского района, на территории которого был загрязнен участок сельскохозяйственного назначения на площади 0,3971 га. Уничтожение и загрязнение плодородного слоя произошло при устранении при устранении утечки трубопровода.

Нефтедобывающую компанию привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 40 тыс. рублей. Россельхознадзор потребовал привести земельный участок в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства (проведение технической и биологической рекультивации).

Кроме того, нефтяникам была направлена претензия с предложением в добровольном порядке возместить ущерб, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 4,765 млн рублей.