Вашингтон, 19 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Пентагон заявил, что на данный момент не располагает сведениями, подтверждающими сообщения о том, что Иран якобы обещал предоставить России ракеты класса «земля-земля» и беспилотники, как передает агентство Reuters.

(сс) U.S. Department of Defense Пентагон

«На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это», — сказал на пресс-конференции представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер 18 октября.

Также агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что сделка с Ираном была согласована 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника из Корпуса стражей Исламской революции и чиновник из Высшего совета национальной безопасности посетили Москву.