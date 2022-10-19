Тбилиси, 19 октября 2022, 08:53 — REGNUM Сотрудники департамента полиции Тбилиси в ходе расследования дела о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили, которую в фонтане парка Ваке ударило током, 18 октября задержали девять человек. Об этом сообщил журналистам замначальника департамента Каха Мурадашвили.

Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022
Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022
Tbilisi.gov.ge

Он рассказал, что по подозрению в халатности, повлекшей гибель человека, был задержан директор подрядной компании «Гринсервис+», производившей ремонт фонтана, её прораба и представителя субподрядной организации. Кроме того, по обвинению по той же статье задержали замглавы службы охраны окружающей среды администрации Тбилиси, а также директора и инспектора компании «Мшенэксперт», которая принимала работы.

Обвинения в нарушении правил безопасности при работе предъявили двум сварщикам, выполнявшим работы в фонтане. Сотрудника «Гринсервис+» обвинили в подстрекательстве и подделке документов. Их также задержали.

«Следственные действия по делу продолжаются, на основании добытых доказательств круг обвиняемых, возможно, расширится», — добавил Мурадашвили.

Напомним, девочку в Тбилиси ударило током 13 октября, когда она залезла в фонтан в тбилисском парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице. В оппозиции обвиняют власти в коррупции, которая якобы привела к тому, что ремонт проводила «недобросовестная» компания.

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