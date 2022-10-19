Тбилиси, 19 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Сотрудники департамента полиции Тбилиси в ходе расследования дела о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили, которую в фонтане парка Ваке ударило током, 18 октября задержали девять человек. Об этом сообщил журналистам замначальника департамента Каха Мурадашвили.

Tbilisi.gov.ge Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022

Он рассказал, что по подозрению в халатности, повлекшей гибель человека, был задержан директор подрядной компании «Гринсервис+», производившей ремонт фонтана, её прораба и представителя субподрядной организации. Кроме того, по обвинению по той же статье задержали замглавы службы охраны окружающей среды администрации Тбилиси, а также директора и инспектора компании «Мшенэксперт», которая принимала работы.

Обвинения в нарушении правил безопасности при работе предъявили двум сварщикам, выполнявшим работы в фонтане. Сотрудника «Гринсервис+» обвинили в подстрекательстве и подделке документов. Их также задержали.

«Следственные действия по делу продолжаются, на основании добытых доказательств круг обвиняемых, возможно, расширится», — добавил Мурадашвили.

Напомним, девочку в Тбилиси ударило током 13 октября, когда она залезла в фонтан в тбилисском парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице. В оппозиции обвиняют власти в коррупции, которая якобы привела к тому, что ремонт проводила «недобросовестная» компания.