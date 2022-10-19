Тампа, США, 19 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Fhr.ru Никита Кучеров

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк и Ноа Кейтс. Российский защитник Егор Замула отдал одну результативную передачу.

В составе «Тампы» дубль оформил капитан команды Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи, на счету Владислава Наместникова один результативный пас.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд и набрала шесть очков в трёх матчах. «Тампа» потерпела третье поражение в четырёх играх, на счету команды два очка.

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