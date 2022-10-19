Рим, , 08:51 — REGNUM С приходом к власти в Италии нового правительства нет оснований ждать существенного изменения курса политики Рима в отношении России. Об 19 октября заявил посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью ТАСС.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал посол РФ, он за то, чтобы оперировать фактами, а потому, по его мнению, победу правоцентристской коалиции на недавних внеочередных парламентских выборах в Италии и первые заявления нового формируемого правительства страны нужно внимательно проанализировать.

При этом Разов отметил, что на данный момент новыми итальянскими властями уже обозначена линия по дальнейшей поддержке киевского террористического режима и антироссийских санкций.

«Поэтому ответ на вопрос о том, что можно ожидать от нового правительства Италии, я бы отсрочил по времени до того момента, когда это правительство будет сформировано и когда объяснимые на этапе предвыборной борьбы заявления так или иначе перейдут в практику конкретных внешнеполитических решений и действий», — сказал он.

«В ходе состоявшегося 4 октября телефонного разговора руководителя победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджи Мелони с Зеленским было подтверждено намерение нового правительства Италии продолжать курс на всестороннюю поддержку киевского режима. Так что говорить о пересмотре приоритетов пока оснований не вижу», — также добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что хранилища газа в Италии к настоящему времени заполнены чуть более чем на 94%.