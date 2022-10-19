Джакарта, 19 октября 2022, 08:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Лахате на юге Суматры, сообщает CNN Indonesia.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что эпицентр находился на земле.
«Эпицентр находился на суше в 20 км от Лахата», — написало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Очаг землетрясения залегал на глубине одного км.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.