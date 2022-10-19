Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM На Камчатке за 15 лет в сентябре 2022 года был зафиксирован рекордный минимум безработицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

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Больше всего безработных на Камчатке было в феврале 2008 года — 7479 человек.

В сентябре 2022 года в службе занятости на учете стояло всего 1556 безработных, уровень безработицы составил 0,9%.

За 15 лет в службу занятости обратились 208 912 человек, из них 118 377 человек получили статус безработного.

Как сообщало ИА REGNUM, в России действительно можно уменьшить дефицит в строительной сфере с помощью привлечения безработных. Об этом 18 октября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.