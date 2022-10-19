Атырау, Казахстан, 19 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В находящемся на границе с Россией Курмангазинском районе Атырауской области на западе Казахстана подготовлена инфраструктура для строительства двух новых посёлков: Болашак и Шипажай. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Завершено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строительства двух населенных пунктов. По плану проект рассчитан на 468 земельных участков, которые будут представляться для строительства жилья физическим лицам, стоящим в очереди в районном центре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для основания населённых пунктов проложили 13,1 км внутренних дорог, 41,4 км линий электропередачи, 27,4 км водопровода и 21,4 км газопровода.

По данным пресс-службы, на проект планируется потратить 1,55 млрд тенге (около 200 млн рублей). Очереди на получение участков земли формируются с 2016 года. 60 человек уже получили участки, вскоре получат ещё 120.