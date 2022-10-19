Якутск, 19 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. К главе Якутии Айсену Николаеву обратилась жительница одного из сёл республики с просьбой найти ей подмогу для заготовки на зиму льда для питья. Женщина позвонила в передачу «Прямой разговор» 19 октября.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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«У меня трое детей. Живу в деревне. Мужа мобилизовали. Нам надо подготовиться к зиме, заготовить лед. Кто может мне помочь?», — спросила женщина.

Айсен Николаев разъяснил, что ей помогут в муниципалитете. Оставить заявку на получение помощи можно по номеру 122. Глава Якутии также напомнил, что министерство обороны освободило от необходимости мобилизоваться мужчин, у которых трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям намерены раздать наборы овощей.