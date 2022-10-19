Москва, , 08:55 — REGNUM Сейчас нельзя ничего сказать по поводу решения о создании нового федерального округа, в который войдут воссоединившиеся с Россией регионы. Идёт процесс их интеграции в РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 октября журналистам.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что в новых регионах «сейчас особенное положение». ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области интегрируются в правовое и экономическое поля РФ. Это займёт какое-то время, после чего будет «конфигурация вся прорисовываться».

На вопрос о том, может ли эта конфигурация определиться до конца текущего года, Песков ответил, что может определиться, а может и нет.

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