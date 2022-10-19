Армения, 11 июня, 2013, 16:22 — ИА Регнум. Скотоводство в Армении развивается достаточно активно, благодаря чему по темпам развития сферы страна вышла на первое место среди государств СНГ . Об этом на пресс-конференции в Ереване 11 июня заявил начальник Управления ветеринарии и скотоводства Министерства сельского хозяйства Армении Ашот Ованисян, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ованисяна, в течение последних нескольких лет в сфере лидирует овцеводство, что стало возможным благодаря росту объёмов экспорта баранины. "За последние четыре года сфера выросла на 300 тыс. голов овец, в результате чего общая численность овец в республике составила 674 тыс. Это привело к повышению количества экспорта баранины из Армении (в год почти 150 тыс. голов) и почти двукратному снижению стоимости мяса на внутреннем рынке. Сейчас баранина в Армении стоит около 2500 драмов ($6,2), тогда как несколько лет назад ее стоимость составила 4500 драмов ($11,2)", - подчеркнул Ованисян, добавив, что основным рынком экспорта баранины из Армении является соседний Иран.

"Ежегодно мы экспортируем порядка 150 тыс. голов овец, что хороший показатель. Однако в прошлом году в результате девальвации иранской волюты объемы экспорта сократились до 64 тыс. голов. Показатели текущего года внушают оптимизм, в экономике ИРИ наблюдается стабильность, и по нашим прогнозам мы сможем восстановить прежние объемы экспорта", - сказал он, добавив, что Армения также является транзитной страной для экспорта грузинских овец в Иран. "Ежегодно через Армению в Иран ввозится порядка 30 тыс. голов овец из Грузии", - сообщил Ованисян, добавив, что в настоящее время Минсельхоз ищет возможности диверсификации экспорта овец.

"Мы не хотим быть завязаны исключительно на Иране, желаем выйти и на другие рынки. В этом плане пытаемся договориться с иракской стороной. В настоящее время из Армении, хотя в небольшом количестве, завозятся овцы также в Кувейт и Саудовскую Аравию", - подчеркнул представитель Минсельхоза.

Что касается других сфер скотоводства - крупнорогатый скот и свиноводство, Ованисян подчеркнул, что хотя сферы развиваются, растут объемы производства мяса и молока, однако об экспорте не приходится говорить. "Мы пока импортируем мясо крупнорогатого скота и свинину. Однако год за годом сфера растет, увеличивается количество голов скота, объемы производимого мяса и молока", - сообщил он. На вопрос журналистов о том, что на фоне роста объёмов производства молока молочные продукты дорожают, Ованнисян подчеркнул, что повышение цен со стороны определенных производителей на молочные продукты обусловлено тем, что молоко и импортируемый молочный порошок стоят достаточно дорого.

По его словам, молочный порошок в Армении используется в производстве мороженного (100%), молока (50%) и мацони (50%). Что касается сыра, гость пресс-конференции заверил, что в производстве этого товара используется "исключительно чистое молоко". В вопросе развития овцеводства представитель Минсельхоза затронул тему также пастбищ, подчеркнув, что министерство выступает против идеи сдачи в аренду иранской стороне пограничных пастбищ Сюникской области Армении. Уже несколько месяцев в Армении не утихают споры вокруг инициативы по сдаче в аренду иранской стороне части пастбищ пограничной Сюникской области. "Мы уже представили нашу позицию правительству, где четко изложили, почему Минсельхоз выступает против данной идеи. Вместо сдачи в аренду, необходимо обработать указанные пастбища, развивать там овцеводство и продавать готовую продукцию ", - сказал Ованисян.