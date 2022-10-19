Ереван, 19 октября 2022, 17:41 — REGNUM Запад руками Турции, Азербайджана и прозападного правительства Армении пытается втянуть Россию в серьёзный конфликт в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Ставки дяди Сэма
Ставки дяди Сэма
Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Угроза национальным интересам Ирана может вызвать очередной военный конфликт, только этот конфликт будет гораздо серьёзнее, потому что с одной стороны будут Иран и Россия, а с другой — Азербайджан, Турция и Запад. А полем боя этого конфликта будет Армения и всё это будет происходить на армянской земле. Возможно, это план B Запада по открытию сейчас «второго фронта» против России, потому что втянуть Россию в такой «второй фронт» в Армении не получилось. Россия несёт репутационные потери, но во «второй фронт» не ввязывается. Иран же начал военные учения на границе с Азербайджаном, перекинул туда довольно большое количество живой силы и военной техники и очень много раз заявлял о том, что он не допустит изменения границ в регионе. А Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган имеют первостепенной своей задачей в угоду Западу втянуть Россию в такой конфликт», — сказал эксперт.

Напомним, что 6−7 октября в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля прошли встречи лидеров Аомении, Азербайджана и Турции.

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