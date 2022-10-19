Ереван, , 17:41 — REGNUM Запад руками Турции, Азербайджана и прозападного правительства Армении пытается втянуть Россию в серьёзный конфликт в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Ставки дяди Сэма Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Угроза национальным интересам Ирана может вызвать очередной военный конфликт, только этот конфликт будет гораздо серьёзнее, потому что с одной стороны будут Иран и Россия, а с другой — Азербайджан, Турция и Запад. А полем боя этого конфликта будет Армения и всё это будет происходить на армянской земле. Возможно, это план B Запада по открытию сейчас «второго фронта» против России, потому что втянуть Россию в такой «второй фронт» в Армении не получилось. Россия несёт репутационные потери, но во «второй фронт» не ввязывается. Иран же начал военные учения на границе с Азербайджаном, перекинул туда довольно большое количество живой силы и военной техники и очень много раз заявлял о том, что он не допустит изменения границ в регионе. А Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган имеют первостепенной своей задачей в угоду Западу втянуть Россию в такой конфликт», — сказал эксперт.

Напомним, что 6−7 октября в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля прошли встречи лидеров Аомении, Азербайджана и Турции.

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