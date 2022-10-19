Донецк, , 08:44 — REGNUM Куйбышевский и Кировский районы Донецка были обстреляны со стороны нацистских киевских формирований. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отметается, что обстрел Кировского района Донецка был осуществлён боевиками ВСУ в 08:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, добавляется, что в 08:24 бандеровцы выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти посёлка Тывров под Винницей переименовали улицу, названную в честь идеолога национализма Степана Бандеры.