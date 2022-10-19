Пекин, 19 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Европейский союз настроен до конца поддерживать Киев, даже если «простой народ не сможет принять горячую ванну этой зимой, даже если огонь войны выжжет землю континента, даже если большинство людей в регионе осознаёт, что то, что они делают, неправильно». А происходит это потому, что европейские страны уже давно не являются независимыми суверенными государства, как мы привыкли полагать. Об этом пишет китайский портал «Гуаньча».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

Отмечается, что первопричина по-прежнему кроется в Америке.

«На самом деле это утверждение неверно. По сути, они не что иное, как отдельная часть Соединённых Штатов», — подчеркивается в материале.

Автор материала упоминает «план Маршалла», в результате реализации которого после Второй мировой войны «местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу». Затем, чтобы лучше контролировать регион после распада СССР, США начали распространять проамериканское влияние в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях национального хозяйства и жизнедеятельности людей.

«Поэтому европейские страны только на поверхности суверенные государства, на самом деле они лишь филиалы США, — подчёркивает автор публикации. — Как филиал может принимать независимые решения? Стоит только руководству придумать какую-то идею, как американские органы безопасности в Европе за считанные минуты доставят его в тюрьму в Гуантанамо».

«Вот причина, по которой мы часто видим, как ЕС следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи», — указано в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times отметила, что риторика в отношении Вашингтона, который стремится продвигать «свою гегемонистскую» политику, у многих европейских политиков уже изменилась. Всё большее число европейских лидеров начали делать рациональные, ориентированные на интересы своих стран замечания по поводу связей с Китаем, а также с США.