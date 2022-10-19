Донецк, 19 октября 2022, 08:43 — REGNUM Министр культуры Чечни Айшат Кадырова передала денежные средства пациентам Республиканского травматологического центра в Донецке. В основном здесь находятся на лечении дети, пострадавшие от действий националистов. Ранее в эту больницу неоднократно направлялись гуманитарная помощь и денежные средства от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Для пациентов центра закупались медикаменты, медтехника, протезы, продукты питания.
В посещении больницы приняли участие и сыновья Кадырова — Ахмат, Эли и Адам. Они, как и остальные члены делегации, проявили к маленьким пациентам «должное милосердие и заботу», отметил чеченский лидер.
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