Донецк, 19 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Министр культуры Чечни Айшат Кадырова передала денежные средства пациентам Республиканского травматологического центра в Донецке. В основном здесь находятся на лечении дети, пострадавшие от действий националистов. Ранее в эту больницу неоднократно направлялись гуманитарная помощь и денежные средства от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Для пациентов центра закупались медикаменты, медтехника, протезы, продукты питания.

Mk-chr.ru Айшат Кадырова

«Айшат Кадырова интересовалась у врачей состоянием каждого ребенка, а также имеющимися в учреждении проблемными вопросами. <…> Она передала всем пациентам денежные средства от РОФ и продуктовые наборы. Она справедливо отметила, что крайне тяжело смотреть в глаза совсем юных ребят, которые волею случая оказались на больничных койках», — написал в своем телеграм-канале главы Чечни Рамзан Кадыров.

В посещении больницы приняли участие и сыновья Кадырова — Ахмат, Эли и Адам. Они, как и остальные члены делегации, проявили к маленьким пациентам «должное милосердие и заботу», отметил чеченский лидер.

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