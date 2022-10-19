Луганск, , 08:41 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил на своей странице ВКонтакте, что гуманитарный груз от Забайкалья доставлен в ЛНР и передан в Перевальскую детскую школу-интернат и Луганскую многопрофильную больницу №15.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«В социальном учреждении находится более 200 детей. Кроме того, детская школа-интернат расположена близко к линии фронта, из-за этого гуманитарная помощь туда поступает редко. Наша автоколонна забайкальской автономной некоммерческой организации «Молодая сила» смогла туда добраться. Волонтеры привезли детям одежду, игрушки и другие необходимые вещи, собранные неравнодушными забайкальцами. Ребята также доставили посылки и письма нашим военнослужащим от жителей Нерчинского, Сретенского, Шилкинского, Могойтуйского, Балейского, Оловянинского, Чернышевского, Петровск-Забайкальского районов и города Читы», — говорится в сообщении.

В Луганской многопрофильной больнице №15 получают лечение мирные жители, пострадавшие от обстрелов и раненые бойцы. Забайкальцы передали лечебному учреждению постельное белье, одежду, лекарства.

Автоколонна с гуманитарной помощью по акции «Всё для фронта от забайкальцев» довезла груз благодаря сопровождению 29 армии и народной милиции ЛНР. Также в Луганской Народной Республике активную помощь нашим ребятам из автоколонны оказали местные волонтёры и казаки национальной гвардии Всевеликого войска Донского.

Как сообщало ИА REGNUM, что при правительстве Забайкальского края создан штаб по организации помощи мобилизованным и их семьям. В состав штаба вошли не только представители органов исполнительной власти, но и волонтерского движения, некоммерческих организаций, Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия». Особым направлением объявлена акция «Мы вместе», в рамках которой на территории каждого муниципального района созданы аналогичные штабы, действуют горячие линии, организована помощь мобилизованным и членам их семей. Также волонтеры акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО.

Тёплая палатка, туалет, освещение и полевая кухня организованы рядом с пунктом приёма мобилизованных в посёлке Песчанка города Читы.

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