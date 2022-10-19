Оттава, 19 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:5.

(сс) kaatiya «Оттава Сенаторз»

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Клод Жиру, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Шейн Пинто, Тим Штюцле и Марк Кастелиц.

В составе «Бостона» точными бросками отметились нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Эй Джей Грир, Ник Фолиньо и Давид Пастрняк.

«Оттава» одержала первую победу в сезоне и набрала два очка в трёх матчах. «Бостон» потерпел первое поражение в сезоне, на счету команды шесть очков в четырёх играх.

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