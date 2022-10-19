Винница, Бывш. УССР, 19 октября 2022, 08:39 — REGNUM Власти посёлка Тывров под Винницей переименовали улицу, названную в честь идеолога национализма Степана Бандеры. Об этом сообщила в телеграм-канале депутат Рады Софья Федина, опубликовавшая фотокопию документа.
В публикации говорится, что улица Степаны Бандеры переименовывается в Логанскую в связи с рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка «переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР». Решение принял сельсовет посёлка Тывров.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли здание администрации города Энергодар Запорожской области.