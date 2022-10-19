Винница, Украина, 19 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Власти посёлка Тывров под Винницей переименовали улицу, названную в честь идеолога национализма Степана Бандеры. Об этом сообщила в телеграм-канале сотрудник законодательного органа киевского режима Софья Федина, опубликовавшая фотокопию документа.

(сс) Mitte27 Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев

В публикации говорится, что улица Степаны Бандеры переименовывается в Логанскую в связи с рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка «переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР». Решение принял сельсовет посёлка Тывров.

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