Уфа, 19 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Указ о присуждении премий Башкирии в области науки и техники за 2022 год подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Tomsk.gov.ru Газоанализатор, разработанный томскими учеными

Сообщается, что Евгений Семивеличенко, Шамиль Шарипов, Евгений Марчуков, Дмитрий Лобов и Павел Романенков удостоены премии за разработку и внедрение инновационных мероприятий, направленных на повышение надёжности и эффективности работы двигателя АЛ-31СТ в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р «Уфа».

Отмечается, что за разработку технологии молекулярно-энергетической хирургии и медизделий для ультрафиолетового кросслинкинга тканей глаза премия была присуждена Азату Халимову, Мухарраму Бикбову, Эмину Логман оглы Усубову.

Премии также удостоены Андрей Стариков, Марина Петрова, Марсель Масаллимов, Артур Рахматуллин и Азат Рахматуллин за разработку концепции, проектирование и строительство инфекционных медучреждений в Башкирии.