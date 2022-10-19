Чита, 19 октября 2022, 08:36 — REGNUM И. о. министра планирования и развития края — и. о. заместителя председателя правительства назначен победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков
Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков
Правительство Забайкальского края

«В новом качестве буду заниматься привлечением инвестиций в приоритетные отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство региона. Кроме того, буду курировать вопросы развития инфраструктуры для инвестиционных проектов, а также для социальной, транспортной сфер», — отметил Владимир Петраков, говоря о назначении.

Из биографии нового чиновника известно, что в 2001 году Владимир Петраков окончил МГИМО по специальности «Финансы и кредит». Имеет многолетний опыт реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности, строительстве, в сегменте высоких технологий и цифровизации.

До назначения на должность более 10 лет работал директором по инвестициям в одной из крупнейших российских энергетических компаний ПАО «Интер РАО».

Как сообщало ИА REGNUM, советник губернатора Забайкалья Вадим Петров с 24 марта назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства.

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