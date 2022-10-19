Чита, 19 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. И. о. министра планирования и развития края — и. о. заместителя председателя правительства назначен победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкальского края Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков

«В новом качестве буду заниматься привлечением инвестиций в приоритетные отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство региона. Кроме того, буду курировать вопросы развития инфраструктуры для инвестиционных проектов, а также для социальной, транспортной сфер», — отметил Владимир Петраков, говоря о назначении.

Из биографии нового чиновника известно, что в 2001 году Владимир Петраков окончил МГИМО по специальности «Финансы и кредит». Имеет многолетний опыт реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности, строительстве, в сегменте высоких технологий и цифровизации.

До назначения на должность более 10 лет работал директором по инвестициям в одной из крупнейших российских энергетических компаний ПАО «Интер РАО».

Как сообщало ИА REGNUM, советник губернатора Забайкалья Вадим Петров с 24 марта назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства.

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