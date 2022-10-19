Астана, 19 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает рассмотреть вопрос переноса вузов Алма-Аты в административный центр Алма-Атинской области — Конаев. Об этом он заявил 19 октября на встрече с общественностью в Конаеве.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алма-Ате. Это влияет на состояние густонаселённого мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха», — сказал Токаев.

По его мнению, Конаев нужно сделать научно-образовательным центром. Президент отметил, что в ряде стран возле крупных городов есть инновационные центры. Он поручил правительству разработать предложения по этому вопросу до конца года.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Токаев объезжает разные регионы страны и проводит встречи с общественностью.