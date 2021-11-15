Красноярск, 19 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Против руководителя муниципального учреждения в Красноярске возбуждены уголовные дела о хищении более 19 млн рублей бюджетных средств на развитие физкультуры и массового спорта детей и молодёжи. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в прокуратуре Красноярского края.

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Прокурорская проверка проведена совместно с региональным отделением ОНФ. Установлено, что с 2020 по 2022 год должностное лицо не выполнило в полном объёме запланированные физкультурно-спортивные мероприятия, финансируемые из местного бюджета. При этом в отчётную документацию были внесены ложные сведения о проведённых занятиях на различных площадках Красноярска. Также фигурант подписал акты приёмки невыполненных работ по ремонту четырёх плоскостных спортивных сооружений и произвёл их полную оплату. На основании сфальсифицированных документов были похищены бюджетные деньги.

Сфальсифицировав показатели работы учреждения, фигурант хотел продемонстрировать «успешное вовлечение в спортивную деятельность значительного количества граждан». Проверка продолжается

Как сообщало ИА REGNUM, в Увельском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ранее в рамках национального проекта «Образование».

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