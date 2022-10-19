Брюссель, , 08:34 — REGNUM Ряд представителей наиболее враждебно настроенных против России стран, в том числе Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, требуют введения дополнительных санкций против Москвы, сообщает 18 октября Politico.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

По словам дипломатов, с которыми пообщалось издание, эта группа восточноевропейских стран надеется, что в блоке будет достаточно импульса для начала работы над девятым пакетом санкций. Новые меры могут включать ограничение импорта энергоносителей и давление на еще большее число российских банков.

Кроме того, ястребы в ЕС выступают за отключение банков от международной системы SWIFT и за введение запрета на перевод банкнот в долларах США в Россию. В своем проекте письма настроенные наиболее антироссийски страны вновь выступили с предложениями, которые не были включены в последний пакет, принятый ранее в октябре: в частности, запрет на продажу недвижимости в странах Европы гражданам России или введение запрета на импорт российских алмазов.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил в беседе с изданием, что ЕС должен сосредоточиться на энергетическом, торговом и финансовом секторах. Он также приветствовал бы немедленный запрет на российский газ, утверждая, что «европейские страны теперь имеют довольно солидные запасы газа».