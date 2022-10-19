Владивосток, 19 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в преддверии 84-й годовщины образования края 19 октября вручил государственные и региональные награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие региона, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба правительства Приморского края Приморью — 84 года

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Губернатор, поздравляя приморцев, отметил, что край динамично развивается, показывая высокие показатели по ряду отраслей, а объем инвестиций увеличился на 85%.

«Показывают рост сельское хозяйство и промышленность, мы строим детские сады, школы, поликлиники, жилые дома — только арендного жилья сдано 45 тысяч квадратных метров. Это позволяет людям видеть перспективы жизни в Приморье. Да, есть проблемы с медицинскими кадрами, но мы принимаем законы, вводим дополнительные меры по привлечению специалистов. Нам есть чем гордиться и куда стремиться», — сказал Кожемяко.

Отметил глава региона и молодежь, расширение патриотического движения. Именно перед молодыми людьми в свете последних событий, стоит задача по оказанию помощи и поддержки вместе с властями семьям мобилизованных.

«Приморье — уникальный край с богатой и выдающейся историей. Но самое большое его достоинство и богатство — люди. Именно они развивают наше Приморье, работая каждый на своём месте. Я желаю всем приморцам удачи, успехов и благополучия, а краю — процветания!», — обратился к жителям Олег Кожемяко.

Губернатор наградил отличившихся приморцев в разных сферах деятельности.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции Олег Кожемяко вручил знак отличия «Приморье. За заслуги» военнослужащим 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Пятой армии, 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и росгвардейцам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку вернулся участник спецоперации после лечения в госпитале. За боевые заслуги ему вручили медаль.