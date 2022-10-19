Колумбус, США, 19 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Fabien Perissinotto Хоккеист Владислав Гавриков

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну результативную передачу, а в овертайме забросил победную шайбу с передачи форварда Егора Чинахова. Также отличились Джастин Дэнфорт, Зак Веренски и Джонни Годро.

В составе «Ванкувер» точными бросками отметились нападающие Бо Хорват, оформивший дубль, и Элиас Петтерссон. Российский форвард Василий Подколзин отдал один голевой пас.

«Коламбус» одержал первую победу в сезоне и набрал два очков в четырёх матчах. «Ванкувер» потерпел четвёртое поражение подряд, на счету команды одно очко.

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