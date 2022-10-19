Сеул, 19 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Южная Корея заняла 20-е место в рейтинге свободы интернета. Об этом сообщает KBS со ссылкой международную неправительственную организацию Freedom House.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2021 годом Южная Корея опустилась в рейтинге на одну ступень, набрав 67 баллов из 100.

Известно, оценка проводилась по трём основным критериям: бесплатный доступ в интернет, ограничение контента и нарушение прав пользователей.

В топ-5 по уровню свободы интернета входит Исландия (95 б.), Эстония (93 б.), Коста-Рика (88 б.), Канада (87 б.) и Тайвань (79 б.). Китай набрал 10 баллов и седьмой год подряд остаётся на последнем месте.

Ситуация со свободой интернета ухудшилась в 28-ми странах, тогда как в 26-ти улучшилась. Главными проблемами в организации считают массовую блокировку сайтов властями ряда стран, цензуру и ухудшение ситуации с безопасностью личных данных пользователей.