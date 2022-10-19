Эхирит-Булагатский район, Иркутская область, 19 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 октября известило о задержании подозреваемых в незаконной добыче косули в Эхирит-Булагатском районе.

Rigelus Косуля

При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» несколько дней назад в лесном массиве в 5 километрах от села Ново-Николаевск были замечены трое мужчин, которые волоком тащили тушу дикой косули к машине.

Полицейскими изъята туша животного, а также два охотничьих ружья, патроны, два ножа и автомашина марки УАЗ.

Подозреваемые — жители областного центра в возрасте от 36 до 62 лет. В ходе допроса они пояснили, что, не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, произвели отстрел косули. Планировали разделать добычу и поделить между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении двоих охотников, обвиняемых в незаконной добыче сибирской косули.

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