Вашингтон, , 08:41 — REGNUM План урегулирования конфликта на территории б. УССР, предполагающий сохранение Крыма в составе России, предложил миллиардер и инвестор Билл Экман. Об этом сообщает Business Insider.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Вслед за бизнесменом Илоном Маском основатель хеджевого фонда Pershing Square Экман предложил киевскому режиму пойти на уступки России. Он считает, что боевые действия должно прекратить перемирие, по условиям которого Киев вновь вернёт под контроль территории, освобождённые Россией после 24 февраля 2022 года. До момента восстановления этих границ США должны оказывать помощь Киеву.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало […] в 2014 году», — написал Экман в твиттере.

По его мнению, возвращение к состоянию, существовавшему до 24 февраля, позволит Киеву немедленно приступить к восстановлению своих территорий при поддержке Запада. Россия «не получит никакого вознаграждения за свои действия».

Такое перемирие позволит сберечь тысячи жизней и даст возможность направить средства на восстановление инфраструктуры на территории б. УССР, а не на войну, означающую разрушения и смерти.

Экман также считает, что Киеву не нужно входить в НАТО.

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