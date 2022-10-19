Москва, , 08:29 — REGNUM Законопроект о запрете офшорным и подконтрольным им организациям быть концессионерами по объектам ЖКХ внесли в Госдуму парламентарии разных фракций во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проект закона устанавливает безусловный запрет для офшорных организаций выступать в качестве концессионера по объектам ЖКХ», — сообщила Яровая.

Предлагается, чтобы к такой деятельности не допускались организации, даже если они находятся под прямым или косвенным контролем офшорной организации.

Принятие законопроекта позволит не допустить офшорные организации в сферу жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать повышению уровня не только безопасности таких объектов, но и качества услуг, предоставляемых концессионерами, отметила парламентарий.

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