Уфа, , 08:43 — REGNUM Ремесленники и мастера народных художественных промыслов в Башкирии смогут получить финансовую поддержку на развитие своего дела. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Экспонаты фестиваля ремесленников Admoblkaluga.ru

Сообщается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

«Объем производства продукции народных художественных промыслов по итогам 2021 года в России достиг 8,2 млрд рублей. В республике такой продукции вырабатывается на 97 млн рублей. Мы занимаем третье место в Приволжском федеральном округе», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что в республике разработан план мероприятий по развитию народных художественных промыслов до 2025 года, который предусматривает комплекс мер господдержки, в том числе предоставление субсидий из регионального бюджета на реализацию проектов в сфере ремесел и народных художественных промыслов по 118 видам деятельности.

«Предприниматели, ведущие деятельность в вышеуказанной сфере, смогут получить поддержку в виде субсидирования затрат на приобретение оборудования, сырья, инструментов и расходных материалов. Размер субсидии будет определяться на конкурсной основе и составит до 700 тысяч рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 500 тысяч рублей для самозанятых. Всего на указанные цели мы направим восемь млн рублей», — пояснил Назаров.

Премьер-министр поручил министерству предпринимательства и туризма региона сформировать перечень субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которые осуществляют деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел для оказания им мер господдержки.

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