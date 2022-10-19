Иркутск, , 08:27 — REGNUM В 2022 году 9 сирот-выпускников школ Иркутской области получили единовременную выплату 50 тысяч рублей. Как сообщает 19 октября телеграм-канал правительства региона, это выпускники из Тайшета, Иркутска, Бодайбо, Киренска, Саянска, Иркутского, Усть-Илимского и Баяндаевского районов.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Единовременная выплата в 50 тысяч рублей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным медалью «За особые успехи в учении», была установлена областным законодательством в 2007 году. Всего с 2008 года выплату получили 145 детей на сумму более 7,25 миллиона рублей», — рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. Для ее назначения опекуну необходимо обратиться в территориальные управления социальной защиты населения Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение в часть 3 статьи 5 закона «О постинтернатном сопровождении в Иркутской области» позволит выпускникам организаций для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей жить и питаться в таких организациях до момента трудоустройства или поступления в вузы, или другие образовательные учреждения.

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