Канберра, 19 октября 2022, 08:26 — REGNUM Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что военные проведут расследование сообщений о том, что их бывшие пилоты принимают участие в обучении китайского летного персонала, а Великобритания заявила, что может предпринять юридические действия, дабы остановить вербовку своих пилотов Китаем по соображениям национальной безопасности, передает агентство Reuters 19 октября.

ВВС Австралии
ВВС Австралии

Британские власти заявили, что предпринимают меры к тому, чтобы помешать попыткам Китая завербовать действующих и бывших британских военных летчиков для обучения китайских ВВС. По сообщениям СМИ, около 30 бывших летчиков уже занимаются подготовкой пилотов для КНР.

Марлз заявил, что попросил министерство обороны расследовать утверждения о том, что бывшие австралийские военные летчики также были завербованы для работы в Китае через южноафриканскую летную школу.

«Я был бы глубоко шокирован и обеспокоен, если бы узнал, что есть военнослужащие, которые позволили иностранному государству заманить себя зарплатой вместо того, чтобы служить своей стране, — сказал Марлз. — Я попросил департамент расследовать эти заявления и вернуться ко мне с четкими рекомендациями по данному вопросу».

По сообщению министерства обороны Великобритании в соцсети, британских пилотов поставили в известность о том, что они рискуют подвергнуться судебному преследованию в соответствии с законом о государственной тайне.

Читайте ранее в этом сюжете: Британских летчиков предостерегают от щедрых посулов китайских вербовщиков