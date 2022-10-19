Канберра, 19 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что военные проведут расследование сообщений о том, что их бывшие пилоты принимают участие в обучении китайского летного персонала, а Великобритания заявила, что может предпринять юридические действия, дабы остановить вербовку своих пилотов Китаем, по соображениям национальной безопасности, передает агентство Reuters 19 октября.

ВВС Австралии

Британские власти заявили, что предпринимают меры к тому, чтобы помешать попыткам Китая завербовать действующих и бывших британских военных летчиков для обучения китайских ВВС. По сообщениям СМИ, около 30 бывших летчиков уже занимаются подготовкой пилотов для КНР.

Марлз заявил, что попросил министерство обороны расследовать утверждения о том, что бывшие австралийские военные летчики также были завербованы для работы в Китае через южноафриканскую летную школу.

«Я был бы глубоко шокирован и обеспокоен, если бы узнал, что есть военнослужащие, которые позволили иностранному государству заманить себя зарплатой вместо того, чтобы служить своей стране, — сказал Марлз. — Я попросил департамент расследовать эти заявления и вернуться ко мне с четкими рекомендациями по данному вопросу».

По сообщению министерства обороны Великобритании в соцсети, британских пилотов поставили в известность о том, что они рискуют подвергнуться судебному преследованию в соответствии с законом о государственной тайне.