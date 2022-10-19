Вена, 19 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Нового визита в Москву и в Киев на фоне переговоров о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС не исключил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом 19 октября сообщает агентство Reuters.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

«Есть вероятность того, что я вернусь [в Киев] и в Россию, об этом мы, собственно, и договорились в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации с целью установления зоны безопасности», — указал Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, подразумевается взаимодействие с обеими сторонами, в результате которого могут быть найдены новые способы двигаться вперёд. С целью дальнейшего взаимодействия, отметил Гросси, вполне вероятно, ему придётся вернуться для переговоров и в Москву, и в Киев.

Также Гросси указал, что применение Россией ядерного оружия «не является непосредственной возможностью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Гросси был удивлён осведомлённостью президента России Владимира Путина о Запорожской АЭС и ситуации вокруг объекта.