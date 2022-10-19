Кувандык, Оренбургская область, 19 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Житель Кувандыка Оренбургской области награждён президентом России за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, сообщили в администрации Кувандыкского городского округ.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Указом Владимира Путина оренбуржец Владимир Кузьменко награждён медалью «За отвагу». В актовом зале администрации города награду герою вручили первый заместитель главы муниципалитета Илья Ермолаев и военком Михаил Резвых.

Сержант Владимир Кузьменко принимал участие в специальной военной операции с 5 января по 31 мая 2022 года. В результате взрыва 27 апреля был ранен. Свой подвиг оренбуржец совершил в 21 год.