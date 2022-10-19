Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Мали воспользуется своим правом на самооборону, если Франция продолжит подрывать суверенитет и национальную безопасность республики, заявил малийский министр иностранных дел Абдулай Диоп 18 октября на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мали

Он обвинил французских военных в нарушении воздушного пространства африканской страны и поставках оружия исламистам. Глава МИД призвал провести специальное заседание Совета Безопасности ООН для предъявления доказательств «двуличных действий, актов шпионажа и актов дестабилизации» со стороны Парижа.

Диоп также отметил, что вывод сотен иностранных военнослужащих с территории Мали не создаст вакуум безопасности в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе малийские власти потребовали от президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от «своей неоколониальной позиции». Он добавил, что французскому лидеру надо понять, что «никто не может любить Мали больше, чем сами малийцы».