Чебоксары, 19 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии темпы инфляции продолжают замедляться, но остаются выше среднероссийского и окружного уровней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

По данным банка, замедление годовой инфляции в Чувашии регистрируется последние пять месяцев и в сентябре 2022 года она составила 14,45% после 15,24% в августе. При этом рост цен в республике превышает среднероссийский показатель (13,68%) и остаётся выше, чем в среднем в Поволжье (14,07%).

«Ослабление инфляционного давления в основном обусловлено расширением предложения на отдельных рынках товаров и услуг. По‑прежнему слабая потребительская активность граждан дополнительно сдерживала рост цен», — поясняют в Национальном банке Чувашии.

Как следует из документа, в сентябре годовой прирост цен на продукты питания составил 13,86% после 15,34% в августе, на непродовольственные товары — 18,59% после 18,55%, рост цен на услуги замедлился на 0,62% и составил 10,31%.

Напомним, Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в целом в РФ по итогам 2022 года составит 11 — 13%, в 2023 году может снизиться до 5 — 7%, в 2024 году сократится до 4%.

Ранее банкиры заявляли, что жители Чувашии стали экономить средства, отказываясь от крупных покупок и переходя на «сберегательную модель поведения».

Как сообщало ИА REGNUM , в марте–июле 2022 года жители Чувашии реструктуризировали обязательства по 3,5 тыс. кредитным договорам, а часть заёмщиков взяла каникулы.

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