Москва, , 08:22 — REGNUM Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на территории б. УССР, заявил замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, деятельность Соединенных Штатов в военно-биологической сфере на территории б. УССР по-прежнему вызывает вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что делегация США признала факт биологических экспериментов на территории бывшей УССР.

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