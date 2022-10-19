Москва, 19 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на территории б. УССР, заявил замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, деятельность Соединенных Штатов в военно-биологической сфере на территории б. УССР по-прежнему вызывает вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что делегация США признала факт биологических экспериментов на территории бывшей УССР.

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