Лондон, 19 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. «Кристал Пэлас» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе «Кристал Пэлас» голы забили полузащитник Эберечи Эзе и нападающий Уилфрид Заха. У «Вулверхэмптона» отличился форвард Адама Траоре

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды 13 очков. «Вулверхэмптон» идёт на 17-м месте с девятью очками.

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