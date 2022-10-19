Ереван, , 08:20 — REGNUM Минобороны Армении обвинило вооружённые силы (ВС) Азербайджана в совершении новых обстрелов в направлении армянских приграничных позиций. Заявление распространяет пресс-служба армянского военного ведомства.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что обстрелы якобы произошли в ночь на 19 октября из стрелкового оружия разного калибра. Обстрелу подверглись, по данным минобороны, армянские позиции, расположенные на восточном направлении границы.

В ведомстве отметили, что на утро 19 октября ситуация сохраняется относительно стабильной.

Стоит отметить, что накануне в минобороны Армении обвинили азербайджанскую сторону в инсценировке обстрелов. Якобы подразделения ВС Азербайджана начинают перестрелки между собой, чтобы обвинить Ереван, а потом переводят огонь на армянскую территорию. Баку отрицает эти обвинения.

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