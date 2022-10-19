Благовещенск, , 08:42 — REGNUM Профильные министерства Амурской области займутся созданием Центра психологической поддержки для военнослужащих и их родственников. Об этом сообщил 19 октября в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Глава Амурской области Василий Орлов Kremlin.ru

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С инициативой открытия такого центра выступил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Глава региона счёл такое предложение актуальным и нужным.

«Сейчас главы муниципалитетов на связи с родными мобилизованных. Наша задача — позаботиться о каждой семье. Напоминаю, что получить ответы на самые распространенные вопросы можно, позвонив на «горячую линию» по номеру 122. Консультацию могут дать и в муниципальных Центрах поддержки, там же окажут все необходимую помощь», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также поручил ускорить выплаты родственникам военнослужащих, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Люди должны получить деньги в максимально короткий срок, подчеркнул глава региона.