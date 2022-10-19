Ереван, 19 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Если в Закавказье будут реализованы проекты Запада, то это крайне негативно скажется на влиянии России в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Alexanyan Флаги Армении и России

«Задача Никола Пашиняна сегодня однозначно заключается в том, чтобы вывести Армению из сферы влияния России. Есть два проекта мирного договора — европейский и российский. Разница между ними заключается в том, что в российском проекте статус Нагорного Карабаха пока откладывается и решится позже, а сейчас он остаётся таким, каким он есть. В европейском варианте Карабах уже становится азербайджанским и навсегда уходит к Баку. При подобном варианте и при том, если Зангезурский коридор не будут контролировать российские пограничники, теряется статус России как основной силы в Закавказье и, в частности, в Армении. Это будет означать серьёзное развитие антироссийских настроений в Армении, которые наверняка повлекут вывод 102-й российской военной базы с армянской территории», — сказал эксперт.

Напомним, что в соответствии с трёхсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года между Россией, Арменией и Азербайджаном контроль за транспортным сообщением в так называемом «Зангезурском коридоре» между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой должны осуществлять российские пограничные войска.